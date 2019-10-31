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Два молодых водителя пострадали в ночной аварии в Пензе

31 октября в 13:50 152 просмотра

В Пензе ночью 31 октября на мосту имени ФУ БХУХО в районе улицы Касаткина произошла авария.

По предварительным данным, в 00:20 автомобиль Mercedes-Benz врезался в металлическое ограждение моста, после этого машина врезалась в Lada Granta.

В результате ДТП 20-летний водитель иномарки получил травмы, юношу госпитализировали. Также пострадал 23-летний парень, управлявший отечественной легковушкой, медики оказали ему помощь на месте происшествия, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции призывает водителей учитывать погодные условия во время движения. Чтобы избежать ДТП, следует строго соблюдать правила: выбирать такие скорость, интервал и дистанцию, которые обеспечивали бы безопасность всех участников дорожного движения. Пешеходам рекомендуют использовать на одежде светоотражающие элементы, это позволит стать заметнее в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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