Два молодых водителя пострадали в ночной аварии в Пензе

В Пензе ночью 31 октября на мосту имени ФУ БХУХО в районе улицы Касаткина произошла авария.

По предварительным данным, в 00:20 автомобиль Mercedes-Benz врезался в металлическое ограждение моста, после этого машина врезалась в Lada Granta.

В результате ДТП 20-летний водитель иномарки получил травмы, юношу госпитализировали. Также пострадал 23-летний парень, управлявший отечественной легковушкой, медики оказали ему помощь на месте происшествия, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции призывает водителей учитывать погодные условия во время движения. Чтобы избежать ДТП, следует строго соблюдать правила: выбирать такие скорость, интервал и дистанцию, которые обеспечивали бы безопасность всех участников дорожного движения. Пешеходам рекомендуют использовать на одежде светоотражающие элементы, это позволит стать заметнее в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.