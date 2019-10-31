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В Пензе контейнерные площадки завалили строительным мусором

31 октября в 14:10 172 просмотра
, что на их контейнерную площадку высыпали строительный мусор. Пензенцы рассказали об этом регоператору.

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Жители улицы Ульяновской обнаружили, что на их контейнерную площадку высыпали строительный мусор. Пензенцы рассказали об этом регоператору.

По словам очевидцев, автомобиль одного из грузоперевозчиков подъехал во внутренний двор дома № 25, из ГАЗели вышли несколько человек и выгрузили в баки строительный мусор. Пензенцы сделали фотографии, которые направили в подтверждение своих слов своему регоператору.

По данному факту намерены направить обращения в Росприроднадзор, минлесхоз Пензенской области, а также в Общероссийский народный фронт.

«Это постоянно происходит на разных площадках по городу. Кто-то везет в лесополосу, по данному факту поступают жалобы и средствам массовой информации. Кто-то делает вот так — оставляет свой мусор на чужой контейнерной площадке, чтобы не оплачивать услуги полигона для размещения отходов», — отметили в компании.

Вероятно, подобную проблему можно будет решить, оборудовав в городе площадки для сбора строительного мусора.

Фотография: фото предоставлено компанией-регоператором

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