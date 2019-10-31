В Пензе контейнерные площадки завалили строительным мусором

Жители улицы Ульяновской обнаружили, что на их контейнерную площадку высыпали строительный мусор. Пензенцы рассказали об этом регоператору.

По словам очевидцев, автомобиль одного из грузоперевозчиков подъехал во внутренний двор дома № 25, из ГАЗели вышли несколько человек и выгрузили в баки строительный мусор. Пензенцы сделали фотографии, которые направили в подтверждение своих слов своему регоператору.

По данному факту намерены направить обращения в Росприроднадзор, минлесхоз Пензенской области, а также в Общероссийский народный фронт.

«Это постоянно происходит на разных площадках по городу. Кто-то везет в лесополосу, по данному факту поступают жалобы и средствам массовой информации. Кто-то делает вот так — оставляет свой мусор на чужой контейнерной площадке, чтобы не оплачивать услуги полигона для размещения отходов», — отметили в компании.

Вероятно, подобную проблему можно будет решить, оборудовав в городе площадки для сбора строительного мусора.