Пензенские кассиры потеряли деньги, попавшись на уловку покупательницы

В Пензе возбудили уголовное дело по двум фактам мошенничеств. В этом подозревают 22-летнюю жительницу Тамбовской области, имеющую криминальное прошлое.

Девушка оказалась в Пензе проездом. Она посмотрела достопримечательности города и зашла в магазин. Тамбовчанка взяла колготки, пошла с товаром на кассу и показала сотруднице пятитысячную купюру. Работница магазина отсчитала деньги, передала сдачу девушке, но не заметила, что забыла взять 5000 руб. Такую же процедуру гостья проделала на почте. Таким образом, злоумышленница получила почти 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Тамбовчанку удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения. Ее задержали, она призналась в содеянном. Девушка пояснила, что уже потратила деньги.

Расследование продолжается. Жительнице Тамбовской области может грозить до двух лет лишения свободы.