Лузгин: Градостроительные документы должны быть доступны для бизнеса и граждан

В этот день прошло повторное обсуждение проекта Генплана, первые слушания состоялись весной.

«Застройка территорий подразумевает длительный период, поэтому важно планировать на три-пять лет вперед, чтобы понимать, где у нас будут строиться микрорайоны, какие девелоперские проекты предлагаются к реализации. Тогда мы сможем синхронизировать их с национальными проектами по образованию, здравоохранению, транспорту, строительству дорог и прокладке сетей», — отметил мэр.

Андрей Лузгин обратил внимание на трудоустройство жителей новых микрорайонов.

«Генпланом предусматривается размещение многоквартирных домов, но непонятно, где их жители будут работать: мы строим жилье на ГПЗ-24 и в Арбеково, а рабочие места создаем на Севере, тем самым, сами увеличиваем нагрузку на дорожную сеть. Кроме того, помимо промышленных предприятий, сегодня многие люди работают в офисах, IT-компаниях, характер труда меняется в сторону креативной экономики, нужно это учитывать», — сказал он.

Также участники совещания обсудили актуализацию других градостроительных документов, на которых основывается деятельность по развитию Пензы. В частности, речь шла о правилах землепользования и застройки, транспортной схеме, стратегии пространственного развития.

«Чтобы город менялся не хаотично, а целенаправленно, надо готовить эти документы, при этом они должны быть доступны для бизнеса, инвесторов и граждан. Тогда будет понятно, почему принимается то или иное решение», — пояснил Андрей Лузгин.

Он распорядился сформировать перечень документов, которые подлежат разработке или корректировке, просчитать сроки и этапы их подготовки.

Кроме того, мэр поднял вопросы закрепления границ исторического центра Пензы, перспективы использования правого берега реки Суры и ряда кварталов в других частях города, развития зеленых зон, сообщили в пресс-службе горадминистрации.