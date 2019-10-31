В Пензе на ул. Белинского запретят парковаться

В мэрии Пензы 31 октября сообщили о принятом решении запретить остановку на ул. Белинского.

В администрации города отметили, что, как показали проверки, припаркованные на полосе движения транспортные средства создают препятствия для проезда других машин, что отрицательно влияет на пропускную способность улиц.

Кроме того, из-за хаотичной стоянки и остановки транспортных средств возникают проблемы в период обильного снегопада, в результате происходит сужение дороги.

В связи с отсутствием отклика на неоднократные призывы убрать с улиц машины в ноябре на ул. Белинского, а именно — напротив дома № 2 по ул. Кирова, будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками дополнительной информации.