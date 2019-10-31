Иван Белозерцев посетил Кузнецкий район
О вредной привычке раздавать муниципальную собственность
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Отзыв на роман «Ящик Пандоры»
Наши новости
В Пензе контейнерные площадки завалили строительным мусором
«Экспресс» в Сети и на ОТР. Продукция медиахолдинга станет доступнее для пензенцев
Белозерцев поручил внедрить программный комплекс по учету «трудных» детей
Пензенцев призывают присоединиться к флешмобу и экономить энергию
В Пензе разработали программу комплексного развития сельских территорий
Пензенцы помогли инспекторам задержать пьяного водителя
В Пензе подписали контракт с новым мэром
Пензенские больницы будут принимать пациентов в праздники. ГРАФИК
Пензенских водителей призывают быть внимательнее из-за гололеда
Новогодние елки на улицах Пензы пройдут в 14 местах

В Пензе на ул. Белинского запретят парковаться

31 октября в 15:20 34 просмотра

В мэрии Пензы 31 октября сообщили о принятом решении запретить остановку на ул. Белинского.

В администрации города отметили, что, как показали проверки, припаркованные на полосе движения транспортные средства создают препятствия для проезда других машин, что отрицательно влияет на пропускную способность улиц.

Кроме того, из-за хаотичной стоянки и остановки транспортных средств возникают проблемы в период обильного снегопада, в результате происходит сужение дороги.

В связи с отсутствием отклика на неоднократные призывы убрать с улиц машины в ноябре на ул. Белинского, а именно — напротив дома № 2 по ул. Кирова, будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками дополнительной информации.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/na_ulitse_belinskogo_zapretyat_ostanovku_/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...