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Пензенцам напоминают о необходимости уплатить налоги до 2 декабря

31 октября в 15:39 180 просмотров

Сотрудники регионального управления Федеральной налоговой службы региона напоминают жителям Пензы о необходимости оплатить имущественные налоги за 2018 год до 2 декабря.

Как сообщает мэрия, соответствующие уведомления направляют налогоплательщикам через почтовые отделения связи, а для тех, кто подключен к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, документ размещают в нем. Уведомления получают владельцы налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств.

С вопросами, связанными с начислением и уплатой имущественных налогов, порядком предоставления льгот, особенностями налогообложения отдельных видов имущества следует обращаться по бесплатному номеру единого контакт-центра ФНС России 8−800−222−22−22.

Уплатить налог необходимо не позднее 2 декабря, предупреждают в горадминистрации.


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