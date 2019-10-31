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Названы сферы подработки, наиболее популярные у россиян

31 октября в 15:59 152 просмотра
«Работа.ру» провел исследование, в ходе которого выяснил, в какие сферы чаще всего устраиваются россияне для дополнительного заработка.

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Сервис для поиска массового и линейного персонала «Работа.ру» провел исследование, в ходе которого выяснил, в какие сферы чаще всего устраиваются россияне для дополнительного заработка.

Как сообщает Life.ru, ссылаясь на материалы исследования, чаще всего дополнительный заработок люди ищут в сферах деловых и образовательных услуг.

Участниками опроса стали 1200 респондентов из разных частей страны. Выяснилось, что по 12% опрошенных, помимо основной работы, трудятся в образовательно и деловой сферах. Среди наиболее популярных — также строительство (8%), компьютерная помощь и торговля (по 7%). А в варианте «другое» многие обозначили бухгалтерские услуги, заработок в интернете и работу с текстами для СМИ и блогов.


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