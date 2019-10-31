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В Пензе началась противогололедная обработка дорог

31 октября в 16:21 214 просмотров
«Пензадормост» Сергей Трохин рассказал журналистам о работе сотрудников предприятия в период наступления холодов.

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31 октября заместитель директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин рассказал журналистам о работе сотрудников предприятия в период наступления холодов.

«В связи с погодными условиями мы перешли на зимнее содержание дорог областного центра. Предприятие работает в круглосуточном режиме, сегодня в ночную смену вышли порядка 23 единиц техники, которые производили противогололедную обработку дорожного полотна», — отметил Сергей Трохин.

По его словам, ежесуточно на борьбу с гололедом выводят порядка 70 единиц спецтехники. В первую очередь, она проходит по мостам и путепроводам, так как наледь образуется сначала на этих участках. Затем переходят к обработке основных дорог.

«На зимнее содержание дорожных объектов по муниципальному контакту заранее заготовлена пескосоляная смесь, имеется в необходимом количестве галит, вся техника находится в исправном состоянии и выходит на линии», — заключил замдиректора предприятия.

В мэрии напомнили о необходимости заменить летнюю резину на зимнюю в связи с понижением температуры воздуха, ведь ее отсутствие создает небезопасную ситуацию на дорогах.

Также в период первых заморозков на машинах призывают двигаться с минимальной скоростью, соблюдать дистанцию, следить за встречным транспортом и возможными непредвиденными маневрами, а также проявлять особую бдительность при проезде мостов, путепроводов, пешеходных переходов, особенно — нерегулируемых, добавили в пресс-службе


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