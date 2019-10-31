Пензенская делегация участвует в форуме «Сообщество» в Москве

Пензенцы принимают участие в работе итогового форума «Сообщество» в Москве, который, по традиции, проходит накануне праздника — Дня народного единства.

Как сообщает пресс-центр облправительства, тема форума — «Российское гражданское общество: от контроля к участию». Пензенскую область на мероприятии представляют начальник управления внутренней политики правительства региона Павел Маслов, член Общественной палаты России, исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, а также член региональной Общественной палаты, директор АНО дополнительного образования «Центр образования «Интеллект-Пенза» Екатерина Кузнецова.

На дискуссионных площадках проходит обсуждение хода реализации масштабных национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. На секциях форума рассматривают вопросы здравоохранения, образования, демографии, экологии, доступного жилья, выхода НКО на рынок социальных услуг.

«Повестка форума включает ключевые аспекты деятельности институтов гражданского общества. На секциях форума выдвигаются конкретные предложения по повышению эффективности механизмов межсекторного взаимодействия некоммерческого сектора и государства, участию НКО в общественном контроле, оказании социальных услуг населению», — сообщил начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.

По итогам работы форума будут составлены предложения для эффективного диалога общества и власти.