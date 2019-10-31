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Россияне рассказали, в какой город больше всего хотели бы переехать

31 октября в 17:04 100 просмотров
(ВЦИОМ) выяснили, в какой город хотело бы переехать большинство жителей страны.

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Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, в какой город хотело бы переехать большинство жителей страны.

Как сообщает портал «Эксперт Online» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ, подавляющее большинство респондентов (61%) мечтает о переезде в крупный населенный пункт. А 34%, напротив, предпочли бы жить в сельской местности подальше от шума и суеты.

Самым популярным городом у россиян для переезда стал Санкт-Петербург — там хотели бы жить 15% жителей страны. Далее следует Москва (8%), на третьем месте — Краснодар (6%).

Среди регионов лидирует Краснодарский край — туда хотели бы переехать 18% опрошенных.


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