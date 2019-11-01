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В селе Каменный Брод откроют новый дом культуры

1 ноября в 05:12 96 просмотров

В селе Каменный Брод Иссинского района Пензенской области строится новый дом культуры. Ход работ проверили сотрудники региональной Госжилстройтехинспекции.

По данным управления, в доме культуры предусмотрен зрительный зал на 100 мест и библиотека. Уже завершены устройство ограждений, кровли, вставлены окна, приведен в порядок фасад.

«Подрядчиком ведутся работы по внутренней отделке здания и устройству внутренних инженерных сетей. По результатам проверки нарушений не выявлено. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2020 года», — сообщают в Госжилстройтехинспекции.

Кроме того, завершается реконструкция дома культуры в Тамале, строительство аналогичного учреждения в селе Решетино Пачелмского района.


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