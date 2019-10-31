В пензенском правительстве обсудили подростковую преступность

В Пензенской области отмечается рост числа преступлений, совершенных подростками. В основном — это дети из неблагополучных семей. Об этом говорили, а также искали пути решения проблемы в правительстве региона на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Только за девять месяцев 2019 года в области совершили преступления 163 подростка. Чаще всего это были кражи чужого имущества и продуктов питания. Не в лучшую сторону отличились Белинский, Колышлейский, Лунинский и Пензенский районы, а больше всего — областной центр. Причем, в некоторых случаях наблюдается рецидив, сообщает телеканал «Экспресс».

«26 детей совершили преступление не впервые, 57 — стояли на учете в ПДН. Нет ни одной оперативной сводки, чтобы там не фигурировали несовершеннолетние, либо как лица совершившие преступление, либо как пострадавшие. 31 подросток совершил преступление в состоянии опьянения. Также на 83% выросло количество несовершеннолетних, которые совершили преступление в группе», — сообщила областной прокурор Наталья Канцерова.

По ее словам, в регионе наблюдается существенный всплеск подростковой преступности. Губернатор Иван Белозерцев назвал ситуацию сложной и призвал сотрудников правоохранительных органов, руководителей министерств и ведомств усилить профилактику правонарушений. Он подчеркнул, что важно активизировать работу с родителями. В частности, уделять внимания проблемным и неполным семьям.

«Нам надо серьезно поработать над исправлением данного положения дел. Мы должны вместе думать, как изменить ситуацию. Есть и положительные примеры. В 2019 году на половину сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотических средств», — отметил глава региона.

На заседании также обсудили и тревожную статистику роста числа суицидов среди подростков. Губернатор поручил регулярно вести мониторинг таких групп, чтобы избежать несчастных случаев.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».