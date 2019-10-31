Сотрудники МЧС рассказали пензенцам о пожарной безопасности (видео)

В доме должно быть тепло и безопасно. Сотрудники главного управления МЧС России по Пензенской области совместно с представителями управления ГО и ЧС по городу провели профилактический рейд по частному сектору. Главная цель — напомнить жильцам домов об осторожности при использовании отопительного оборудования.

Печи, обогреватели, газовые котлы — сотрудники МЧС проверяют все. Каждый из приборов может стать причиной пожара. Поэтому с наступлением первых холодов спасатели вместе с управлением ГО и ЧС города Пензы отправились рейд по частному сектору, чтобы проверить, как отапливаются дома, сообщает телеканал «Экспресс».

Валентину Сафронову неожиданные гости совершенно не смутили. По ее словам, электрические обогреватели из дома исчезли уже давно. С газовым котлом теплее, к тому же и вероятность пожара ниже.

«С отоплением у нас проблем нет. Здесь электроприборы вообще не нужны. Газовым котлом пользоваться безопаснее», — рассказала она.

Сотрудники МЧС также раздали пензенцам памятки, где написано, как обезопасить себя от пожара, и куда звонить, если все-таки в доме что-то загорелось. Как говорят инспекторы, профилактические рейды — обязательная часть их работы зимой. Пожары из-за неисправного отопительного оборудования — частое явление, а потому лучше еще раз напомнить пензенцам об осторожности.

«В основном были выявлены нарушения, связанные с незнанием людей требований пожарной безопасности. Их устранение не требует каких-то больших затрат. Это использование притопочных листов, несвоевременное очищение дымоходов, когда делалась печь, не была соблюдена пожарная отступка или отделка», — сообщил заместитель начальника отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Роман Гусев.

С наступлением холодов сотрудники МЧС будут проводить такие рейды на территории Пензенской области ежедневно.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».