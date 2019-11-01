Для пензенских животных устроили Хэллоуин (видео)

Дали по тыкве в прямом смысле слова. В пензенском зоопарке провели показательное кормление животных. Главным блюдом на обед стала именно тыква. Причем некоторые питомцы попробовали ее впервые. Угостить животных решили в честь популярного зарубежного праздника Хэллоуин.

Овощ животным давали не простой, а фаршированный. Так, для бурых медведей приготовили тыкву с кашей и рыбой.

«Это одно из любимых лакомств бурых медведей. Внутри находится каша, рыба: часть форели, путассу. Также добавили яблочки для более сладкого вкуса», — пояснил работник зоопарка Сергей Юдин.

По традиции Хэллоуина, в тыквах решили вырезать зловещее изображение лица. Однако животных это совсем не испугало. Только белый мишка не сразу понял, что его ждет обед. Такую тыкву он еще никогда не видел. Раньше этот овощ ему подавали только вареным. За тем, как обедают питомцы зоопарка, внимательно следили дети. На показательное кормление животных пригласили пензенских школьников — про Хэллоуин знал каждый из них, сообщает телеканал «Экспресс».

В честь праздника впервые тыкву попробовали тигры и львы. Кажется, им понравилось. Еще бы — ее нафаршировали курицей. День тыквы в пензенском зоопарке провели впервые.

«Мы решили его организовать в связи с тем, что горожане в рамках акции «Добро делать просто» приносили много овощей, в том числе — тыкву. В результате этого овоща получилось очень много, и мы решили порадовать животных», — рассказала пресс-секретарь зоопарка Карина Артамонова.

Тыквенный праздник теперь планируют сделать традиционным. Кстати, акция «Добро делать просто» (0+) еще продолжается. В любой день все желающие могут принести в дар овощи и фрукты для питомцев зоопарка.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».