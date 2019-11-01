Пензенских водителей просят быть особенно внимательными из-за погоды (видео)

В Пензу пришло похолодание. Термометры показывают отрицательные значения. Ухудшение погодных условий стало одной из причин ДТП. За сутки в области зарегистрировано 34 ДТП.

К резкому похолоданию многие водители оказались не готовы, хотя о предстоящей перемене погоды жителей области предупреждали заранее. За сутки в регионе произошло 11 аварий, в которых погибли два человека и 19 получили различные травмы. В 23 авариях пострадали только машины.

«Госавтоинспекция предупреждает, что ухудшение погодных условий может привести к образованию наледи на проезжей части и ухудшению дорожной обстановки. Водителям необходимо помнить, что эффективный способ обеспечения безопасности движения — правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. Подъезжая к перекресткам и пешеходным переходам, следует заранее снизить скорость и проявить особую осторожность», — сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Рискнувших выехать на дороги региона на летней резине оказалось не так много. Отсюда — отсутствие заторов на основных автомагистралях. «День жестянщика» в четверг обошел пензенцев стороной: дороги оказались чистыми и сухими. За их состоянием коммунальщики начали следить еще ночью, сообщает телеканал «Экспресс».

«В ночную смену вышло порядка 35 спецмашин на содержание дорог. Они производили обработку пескосоляной смесю и солью. Мы перешли на круглосуточные дежурства», — рассказал заместитель директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.

В первую очередь противогололедными реагентами обрабатывают мосты и путепроводы города. И лишь после этого техника отправляется на основные улицы и во дворы. Пензенцам рекомендуют переходить дорогу в установленных для этого местах, отдавая предпочтение регулируемым пешеходным переходам, а для передвижения выбирать хорошо освещенные места.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».