В Пензе продажи «следящих» устройств для детей выросли в четыре раза

Компания МТС проанализировала статистику продаж детских часов в Пензенской области. Оказалось, что устройства, с помощью которых можно отследить геолокацию ребенка, сегодня являются одним из самых быстрорастущих сегментов мобильной электроники — за девять месяцев 2019 года их продажи выросли в 3,8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Умные часы для детей позволяют контролировать их местонахождение: проверить, где находится ребенок, и посмотреть историю его перемещений можно с помощью мобильного приложения на смартфоне и специальной SIM-карты. Кроме того, этот гаджет позволяет оставаться на связи с взрослыми — с помощью часов можно звонить, как по обычному смартфону. Чаще всего такое устройство носят в детском саду и начальной школе, где использовать мобильный телефон не рекомендуют.

Обычно умные часы приобретают для ребят от восьми до десяти лет, когда у них появляется больше самостоятельности, они посещают кружки и начинают перемещаться по городу без родителей. Детям постарше — от 11 до 15 лет, покупают классические умные часы и фитнес-браслеты, которые используют как модный аксессуар и помощник для тренировок.

Среди наиболее популярных брендов детских часов у мам и пап пензенских школьников — «Кнопка жизни», Elari и Jet. В сентябре продолжительность разговора по таким гаджетам среди абонентов МТС выросла на 25% по сравнению с сентябрем прошлого года. Время общения за месяц — примерно 54 минуты. Также выяснилось, что около 15% детей тратят на общение с родителями более 100 минут в месяц. 70% покупателей приобретают часы в салонах МТС сразу со специальным тарифным планом для умных устройств.

Кроме того, по информации МТС, 65% детей носят часы, купленные в салонах компании, постоянно, 30% - время от времени, и лишь 5% владельцев редко ими пользуются.