Названа причина тяги к сладкому и спиртному

Исследователи из США выяснили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек, среди которых — тяга к сладкому и алкоголю.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на MedicalExpress, ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили нейронные связи, влияющие на импульсивное поведение. Они вырабатывают меланин-концентрирующий гормон (МКГ), который связан с формированием аппетита и склонностью к приему наркотиков.

В результате серии экспериментов с крысами исследователи выяснили, что импульсивность не связана с голодом: в ходе одного из опытов грызун нажимал на рычаг, чтобы получить богатое жирами и углеводами угощение. Следующую порцию можно было получить лишь через 20 секунд, однако крыса не хотела ждать и жала на рычаг, постоянно обнуляя таймер.

В другом опыте животные могли выбрать между двумя кнопками и получить либо одно лакомство, но сразу и без ограничений, либо пять, но с интервалом в 30−45 секунд. Крысы выбирали первый вариант.

Оба исследования выявили повышенный уровень меланин-концентрирующего гормона в мозге грызунов. Кроме того, выяснилось, что за импульсивное поведение отвечают клетки латерального гипоталамуса, которые передают сигналы нейронам, участвующим в формировании эмоций и памяти и ослабляющим контроль.

Следующая цель исследователей — изучение связи между системами контроля импульсов и вознаграждением. Они убеждены в том, что это поможет создать новые методы лечения психических расстройств, связанных с импульсивными влечениями.