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Стало известно, на сколько в Пензенской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ

1 ноября в 08:23 134 просмотра
, согласно распоряжению правительства РФ, тарифы на услуги ЖКХ в 2020 году в среднем вырастут на 3,6%. Повышение рассчитано на второе полугодие, так как традиционно коммуналка дорожает с 1 июля.

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В Пензенской области, согласно распоряжению правительства РФ, тарифы на услуги ЖКХ в 2020 году в среднем вырастут на 3,6%. Повышение рассчитано на второе полугодие, так как традиционно коммуналка дорожает с 1 июля.

«Индекс по субъекту Федерации определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по соответствующему региону, служит основанием для утверждения руководителем субъекта Федерации предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях», — отмечается в документе.

Больше всего тарифы ЖКХ вырастут в Чеченской республике (6,5%), Кабардино-Балкарской республике (5,4%), Дагестане (5,2%). Меньше всего — Ненецком АО (2,4%).

В Москве плата в среднем увеличится на 5%. В Московской области — на 4,1%, в Санкт-Петербурге — на 3,8%. В остальных рост составит 3,6−4,9%.

В этом году индексация была разбита на два этапа. В среднем по стране, это было 1,7% в январе, 2,4% - в июле, пишет РИА Новости Недвижимость.


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