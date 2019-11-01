Авто вылетело на газон. Пензенец ищет очевидцев ДТП в Арбеково

В Пензе в Арбеково произошла авария. Мужчина в Сети ищет очевидцев случившегося.

Пользователь опубликовал видеозапись с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что ДТП произошло 27 октября в 23:40 на проспекте Строителей напротив библиотеки имени М. Ю. Лермонтова .

«Ищу свидетелей данной аварии, виновник скрылся с места ДТП. Может, кто-то видел или есть видео», — добавил автор поста.

Судя по кадрам, участниками ДТП стали две легковушки. Одна из них притормозила, а та, что ехала сзади, вылетела на газон. Столкнулись машины или нет — в ролике не видно. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В настоящее время в регионе наступило похолодание, в связи с этим водителей просят «переобуть» свои автомобили.