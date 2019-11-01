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В России заработало приложение по оформлению ДТП

1 ноября в 09:20 132 просмотра
«Помощник ОСАГО» (6+). Об этом рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

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В пяти регионах России с 1 ноября в тестовом режиме начал работать сервис оформления ДТП по европротоколу с помощью приложения «Помощник ОСАГО» (6+). Об этом рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Приложение можно будет скачать в Google Play и App Store. Оно будет доступно для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Татарстан.

Как рассказали в пресс-службе Минкомсвязи, сервис позволит оформить ДТП по европротоколу за 15 минут без заполнения бумажного извещения. Для этого мобильное приложение должно быть установлено на смартфоне одного из участников ДТП.

«Все данные для оформления извещения поступают из профилей водителей на портале «Госуслуги», — пояснили в министерстве.

При этом попавший в ДТП водитель сможет выбрать вариант оформления аварии — с фотофиксацией или без нее. Однако во втором случае максимальная сумма выплат снизится с 400 тыс. до 100 тыс. рублей.


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