Мэр Пензы предложил жителям подрабатывать на уборке снега во дворах

В администрации Пензы 1 ноября прошло совещание. На него пригласили руководителей управляющих компаний, к работе которых в прошлую зиму было больше всего претензий от жителей.

«Наступает зима, губернатор региона особое внимание на планерке уделил подготовке управляющих компаний к работе в осенне-зимний период в части благоустройства, уборки внутридворовых территорий, своевременного вывоза снега. Наша задача — обеспечить комфортное и безопасное передвижение по территориям. Для этого нужно, чтобы у вас была техника, люди и ресурсы», — сказал глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Вице-мэр Юрий Ильин сообщил, что определенный объем работы у дворников уже есть.

«Заранее проводим встречу, потому что ситуация показала, что вопрос актуальный, к организации благоустройства дворов надо подойти серьезно», — отметил он.

В настоящее время управляющими компаниями заготовлено более 816 тонн пескосоляной смеси, к работе в зимний период будет привлечено 150 единиц техники, очисткой территорий занимаются более 700 дворников от управляек и еще 600 — ТСЖ. При этом ООО УК «Союз», ООО УК «Высотка» не предоставили информацию о своей подготовке к зиме, сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам замначальника управления ЖКХ города Майи Вороновой, зачастую для качественной и оперативной уборки снега не хватает дворников, поэтому необходимо привлекать дополнительную технику. Андрей Лузгин предложил на случай обильных снегопадов найти дополнительных сотрудников из числа местных жителей, которые в рамках подработки могли бы помочь привести территорию в порядок.

«Недопустимо, когда после снегопада жители утром идут на работу, в школу вынуждены сами протаптывать себе дорогу. Планируйте свою работу, найдите людей, качество уборки должно быть на достойном уровне, а один дворник после обильного снегопада не успеет быстро очистить шесть-восемь дворов», — сказал Андрей Лузгин.

Также руководителям управляек напомнили, что нельзя складывать на придомовой территории пескосоляную смесь для посыпания дорожек, что нужно аккуратно скалывать наледь, чтобы не повредить асфальт.