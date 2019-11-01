Пензенец лишился кроссовера из-за долгов

Как сообщили в пресс-службе управления ФССП, у мужчины изъяли некоторое имущество и заблокировали расчетные счета в погашение долга. Однако кроссовер Toyota RAV4 ему удалось скрыть.

«К делу подключились судебные приставы по розыску УФССП России по Пензенской области и выяснили, что автомобиль передвигается по городу, и, соответственно, он в сохранности», — добавили в пресс-службе.

В результате приставы вычислили местонахождение иномарки и арестовали ее. Машину изъяли, деньги после ее продажи пойдут в счет погашения долга пензенца.