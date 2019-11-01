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Пензенец лишился кроссовера из-за долгов

1 ноября в 09:32 126 просмотров

Житель Пензы задолжал государству более 10 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе управления ФССП, у мужчины изъяли некоторое имущество и заблокировали расчетные счета в погашение долга. Однако кроссовер Toyota RAV4 ему удалось скрыть.

«К делу подключились судебные приставы по розыску УФССП России по Пензенской области и выяснили, что автомобиль передвигается по городу, и, соответственно, он в сохранности», — добавили в пресс-службе.

В результате приставы вычислили местонахождение иномарки и арестовали ее. Машину изъяли, деньги после ее продажи пойдут в счет погашения долга пензенца.


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