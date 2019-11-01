27 миллионов рублей господдержки. На что пензенские НКО потратят президентский грант?

13 проектов пензенских НКО удостоилось победы по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов. Какие региональные организации получили поддержку и на что будут потрачены выигранные средства, разбирались журналисты ИА «Пенза-Пресс».

Отметим, что господдержку получил каждый пятый проект, заявленный к участию от Пензенской области. На реализацию социальных инициатив выделено более 27 млн рублей. Мы связались с представителями трех организаций-победителей конкурса и узнали, как они планируют распорядиться средствами гранта.

Мотивационные тренинги , стажировка и обучающий курс по керамике для инвалидов

Некоммерческая организация «ПензаХобби» получила 11 млн рублей на реализацию проекта «Капля солнца» шагает по стране", создание видеокурса по керамике для инвалидов, стажировочную программу для представителей НКО и других социально важных инициатив. Руководитель «ПензаХобби» Людмила Тимакова рассказала подробнее о наиболее значимых направлениях работы, план которой расписан до конца следующего года.

«Планы у нас — очень масштабные. Мы разработали серьезную стажировочную программу, всего к нам приедет 70 человек: от каждой НКО — по двое, со всех округов РФ. Даже из Норильска прилетят, из Карелии, из Крыма. Стажировка начинается в марте, план и программа у нас уже есть. Участники будут отбираться только в формате конкурса. Программа серьезная, будем подключать пензенских и иногородних спикеров. Причем будем учить их не только работе со взрослыми и детьми-инвалидами, лепить из глины, но и системе отчетности, планированию занятий, выездных мероприятий, выставок, работе со СМИ, написанию пресс-релизов и так далее.

Кроме того, с ноября на грантовые деньги поедем в различные города — Воронеж, Брянск, Иваново, Томск, Ростон-на-Дону, Казань, Пятигорск, Мурманск, Сочи, Тюмень, Йошкар-Олу, Екатеринбург, Севастополь и так далее. Всего с тренингами посетим 13 регионов, будет рассказывать о нашем проекте, о том, как писать грантовые заявки, об организации мероприятий, соцпроектировании, а также мотивировать на программу стажировки. План тренингов как раз составлен с таким графиком, чтобы каждый из них предварял программу стажировки, которая расписана по периодам.

Также скоро начинаются съемки — они пройдут с 1 ноября по 1 марта. В настоящее время в интернете не существует бесплатного полного базового курса по керамике для инвалидов, мы же хотим его создать. Курс появится в свободном доступе на YouTube, его сможет посмотреть любой желающий. Мы будем распространять видеоуроки в НКО, обществах глухих, слепых и так далее. Всего будет опубликовано 40 роликов.

И итоговое мероприятие будет примерно в середине декабря 2020 года — фестиваль инклюзивного творчества «Добрый подарок». Мы хотим собрать всех творческих людей нашего региона и показать, что своими руками могут делать люди с инвалидностью», — рассказала Людмила Тимакова.

Работа с детьми , находящимися в СИЗО и колониях для несовершеннолетних

По словам руководителя Пензенского отделения Российского детского фонда Марии Гаврюшиной, проект, предполагающий профилактическую работу с несовершеннолетними, отбывающими наказание в колонии либо находящимися в СИЗО, оказался уникальным среди заявок, поданных в Фонд президентских грантов. На его реализацию пензенцам выделили миллион рублей.

«Это единственный проект именно по теме профилактики за многие годы, который подавался на грант. Он будет реализован тремя партнерами — отделением детского фонда, министерством образования в лице Дома молодежи, в функционале которого есть работа по ресоциализации осужденных после их возвращения, и правительства Пензенской области в лице комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мы будем работать с ребятами, которые уже осуждены либо временно ограничены в правах, соответственно, долго находятся в замкнутом пространстве.

Да, ребенок совершил правонарушение и несет за это ответственность, но на этом жизнь не заканчивается. Однако многие ребята вообще теряют контакт с близкими. Бывает, родителей первое время приходится уговаривать ехать на встречу с детьми, в бюджете региона заложены средства на две поездки в год, но даже бесплатно не хотят ехать. Поэтому детям очень важно, чтобы у них была связь с кем-то, кроме сотрудников правоохранительных органов, которые исполняют решение суда.

Мы будем обустраивать им дворик в СИЗО, организовывать досуговое пространство для ребят, закупим спортинвентарь, настольные игры, литературу и так далее. Также в рамках гранта планируем обучать специалистов работе с такими детьми», — поделилась планами Марина Гаврюшина.

Духовно-просветительский центр для детей и молодежи в Башмаковском районе

Региональная общественная организация «Башмаковское землячество» победила на конкурсе Фонда президентских грантов с проектом, предполагающим создание в районе духовно-просветительского центра «Благовест». О том, на что планируется потратить 2,2 миллиона рублей, из которых 1,5 миллиона — средства господдержки, ИА «Пенза-Пресс» рассказала системный администратор организации Ханум Корзина.

«Это новая социальная площадка по развитию духовно-просветительской среды, приобщению детей и молодежи Башмаковского района к историко-культурным ценностям, семейным традициям, оздоровлению, интеллектуальному и творческому развитию. В рамках проекта мы планируем обустроить помещение площадью 156,6 кв метров, которое нам бесплатно выделила администрация района. Там у нас будут располагаться зал для массовых мероприятий, четыре кабинета для кружковой работы, в том числе — сенсорная комната.

Также мы наладим системную работу с подростками, она будет сочетать в себе обучение, воспитание и элементы трудовой этики. Заниматься будем по таким направлениям, как историко-краеведческая, туристско-краеведческая и паломническая работа, домоводство.

Кроме того, большое внимание уделим патриотическому и духовно-нравственному воспитанию: будем организовывать встречи со священником, с известными писателями, путешественниками, семейные и православные праздники, конкурсы и так далее.

В совокупности эта работа даст возможность всем участникам центра почувствовать себя, словно в семье, нужными, полезными, счастливыми. Социальный эффект от реализации проекта будет положительно влиять не только на участников проекта, на семьи, оказавшееся в трудной жизненной ситуации и людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, но и на их окружение.

В создании проекта нас поддерживали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и правительство региона, депутаты Госдумы Иван Фирюлин и Леонид Левин, настоятель Богоявленского храма Пензы протоиерей Алексий Ладыгин, представители местной власти, коллеги, журналисты. Мы планируем, что этот центр и после завершения грантового финансирования в конце следующего года продолжит свою работу», — рассказала Ханум Корзина.

Отметим, что Приволжский федеральный округ, в который входит и Пензенская область, в этом году занял второе место в России по количеству президентских грантов на развитие гражданского общества, тем самым сохранив лидирующую позицию 2018 года.

По информации пресс-службы полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, победил каждый четвертый участник из округа. Всего на конкурс некоммерческие организации ПФО отправили 1,7 тыс. заявок.