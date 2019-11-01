Отвалилось колесо. Пензенец едва не попал в ДТП после смены резины

У машины пензенца во время езды отвалилось колесо. Происходящее попало на регистратор автолюбителя.

Мужчина опубликовал ролик в сообществе соцсети Instagram. Он уточнил, что инцидент произошел 31 октября примерно в четыре часа вечера.

Судя по кадрам, у легковушки отлетело левое переднее колесо. Капот машины буквально упал на асфальт. Пользователи в комментариях предположили, что водителю при замене резины в шиномонтаже плохо закрутили болты.

«Недавно чуть в подобной ситуации не оказалась. Вовремя заметила, а точнее? услышала. Спасибо шиномонтажникам, втроем вокруг машины суетились, в итоге не докрутили», — рассказала подписчица.

«Всегда нужно проверять все за шиномонтажниками, в сезон «переобувки» они суетятся и делают порой все наспех, могут не докручивать нормально», — отметил пользователь.

«Водитель всегда сам должен проверять, как ему прикрутили колеса, чтобы быть уверенным в том, что все будет хорошо», — заступился за работников шиномонтажа мужчина.

Официальной информации о случившемся нет. Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также водителям необходимо проверять автомобиль перед поездкой, чтобы не было подобных случаев.