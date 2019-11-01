Мутко помог пензенцам в достройке проблемных домов

Вице-премьер России Виталий Мутко поддержал просьбу пензенских властей о финансовой помощи для достройки проблемных домов от Фонда защиты прав дольщиков.

Четыре дома «Пензастроя» ранее передали для дальнейшей достройки ТСЖ «Единый», в настоящее время решается вопрос об их передаче недавно созданному региональному фонду дольщиков. Два объекта находятся в микрорайоне Райки, другие — в «Лукоморье» и на улице Рахманинова. На достройку необходимо 796 миллионов рублей. Пензенские власти попросили Виталия Мутко поспособствовать в вопросе выделения денег федеральным фондом, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер решил поддержать пензенцев и направил соответствующее письмо в фонд. Проблемные дома могут быть достроены в 2020 году.

Напомним, ЖК «Лукоморье» будет достраивать новый застройщик. Вместо «Энтазиса» работы будет проводить компания «Новое решение». Вся информация о решении проблемы обманутых дольщиков — в нашем специальном разделе.