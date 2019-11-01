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В ПензГТУ стартовал профориентационный проект «Билет в будущее»

1 ноября в 10:31 144 просмотра
«Билет в будущее» стартовал на базе Института дополнительного профессионального образования ПензГТУ во время школьных каникул.

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Проект ранней профессиональной ориентации учащихся 6−11 классов «Билет в будущее» стартовал на базе Института дополнительного профессионального образования ПензГТУ во время школьных каникул.

Мероприятие организовано для тех, кто планирует в будущем заниматься предпринимательством или web-дизайном — именно по этим двум компетенциям будут проводиться занятия.

Заведующий кафедрой экономики и управления Александр Павлов, ставший победителем регионального конкурса «Лучший молодой преподаватель вуза Пензенской области — 2019», провел первое занятие для 26 школьников 9−11 классов, мечтающих в будущем открыть собственный бизнес.

«Знакомство с этим направлением профессиональной деятельности происходит в рамках двух блоков — теоретического и практического. Это помогает школьникам, с одной стороны, понять, как много нужно знать, чтобы организовать свой бизнес, а с другой — попытаться применить свои способности к решению конкретной бизнес-задачи», — пояснил педагог-наставник.

Теоретический блок содержал информацию об истории предпринимательства, программах господдержки самозанятых граждан, перспективах деятельности в разных отраслях экономики. Школьники смогли сделать выводы об уровне востребованности и универсальности знаний, которыми обладают предприниматели.

На практике от старшеклассников требовалось сформулировать собственные бизнес-идеи с установлением целевой аудитории и потребителей продукции, разработкой логотипов, лозунгов и слоганов. По словам школьников, самой сложной оказалась задача по определению организационно-правовой формы будущей фирмы и источников финансирования.

«Проект будет реализовываться в технологическом университете в 2019—2020 учебном году», — цитирует пресс-служба регионального министерства образования директора Института дополнительного профессионального образования ПензГТУ Наталью Хрусталькову.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/4854/

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