Пензенцев предупредили об огромной пробке на ул. Кирова

В Пензе на улице Кирова 1 ноября произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.

Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что примерно в 11:00 возле кинотеатра «Октябрь» столкнулись рейсовый автобус и две легковушки.

Очевидец сообщил в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» о том, что из-за ДТП образовалась огромная пробка.

«Стоит весь центр. У участников аварии — небольшие повреждения, но «раскорячились» сильно», — добавил пензенец.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенских водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также в области наступили холода, в связи с чем автолюбителей просят поменять на машинах летнюю резину на зимнюю.