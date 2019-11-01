Иван Белозерцев посетил Кузнецкий район
О вредной привычке раздавать муниципальную собственность
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Отзыв на роман «Ящик Пандоры»
Наши новости
Tele2 поднялась на 2 место по количеству базовых станций LTE в России
Кузнечанин пожаловался на разбитое окно в подъезде
Не ест неделю. Пензенцам подбросили милую кошечку
27 миллионов рублей господдержки. На что пензенские НКО потратят президентский грант?
Пензячка пострадала из-за желания уйти от любимого
В ПензГТУ стартовал профориентационный проект «Билет в будущее»
В Пензе проведут мастер-класс по уходу за тяжелобольными
Мэр Пензы предложил жителям подрабатывать на уборке снега во дворах
Пензенец лишился кроссовера из-за долгов
Стало известно, на сколько в Пензенской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ

С площади Ленина в Пензе увозят клены и скамейки

1 ноября в 12:42 170 просмотров
«Зеленое хозяйство г. Пензы» до прихода весны.

" data-title="С площади Ленина в Пензе увозят клены и скамейки — Пенза-пресс, рунет за день">

Деревья и уличная мебель будут храниться в помещениях МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» до прихода весны.

36 саженцев клена Гиннала и декоративные кустарники спирея, которые весной появились на площади Ленина, увозят на зимовку. Холодный период они проведут в теплице МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», стоя в пластиковых вазонах, а вернутся на прежнее место только весной 2020-го.

Специалисты предприятия уже пересаживают деревья и кустарники для их транспортировки. Также на зиму с площади убирают скамейки. Вместе с уличной мебелью из скверов и улицы Московской их будут хранить в сухих помещениях МУПа. С возвращением тепла рабочие должны будут восстановить, покрасить и вернуть лавочки на места отдыха горожан.

Если сейчас оставить скамейки на улице, осадки, соль и снегоуборочная техника могут их повредить.

«Учитывая стоимость уличной мебели, такие последствия могут нанести ущерб городскому бюджету», — пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/zelenye_nasazhdeniya_s_ploshchadi_lenina_do_vesny_budut_nakhoditsya_v_teplitse/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...