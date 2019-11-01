В Пензе пьяный водитель врезался в автобус

Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда, инцидент произошел в июне. Пьяный пензенец сел за руль машины и поехал. Он не справился с управлением и врезался в автобус.

ДТП приехал оформлять инспектор. Он попросил мужчину пройти освидетельствование, но последний отказался это делать. Оказалось, что ранее его лишили прав за аналогичное нарушение.

В результате автолюбителю назначили 280 часов обязательных работ. Помимо этого, его лишили прав на три года. Приговор вступил в законную силу.