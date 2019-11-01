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В Пензе пьяный водитель врезался в автобус

1 ноября в 12:43 106 просмотров
, который устроил «пьяное» ДТП.

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В Пензе осудили автолюбителя, который устроил «пьяное» ДТП.

Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда, инцидент произошел в июне. Пьяный пензенец сел за руль машины и поехал. Он не справился с управлением и врезался в автобус.

ДТП приехал оформлять инспектор. Он попросил мужчину пройти освидетельствование, но последний отказался это делать. Оказалось, что ранее его лишили прав за аналогичное нарушение.

В результате автолюбителю назначили 280 часов обязательных работ. Помимо этого, его лишили прав на три года. Приговор вступил в законную силу.


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