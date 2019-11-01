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В Сосновоборском районе из-за пожара эвакуировали 3 человек

1 ноября в 13:05 74 просмотра

В Сосновоборском районе Пензенской области утром 1 ноября произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, в 9:36 в селе Тешнярь на улице Фабричной вспыхнул деревянный сарай, огонь уничтожил стену и перекинулся на баню. В результате сгорела кровля, предбанник и все внутри постройки.

Пожарные эвакуировали трех человек. Никто не пострадал, добавили в пресс-службе.

Тушили полыхающую постройку пять человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.

МЧС напоминает жителям региона, что основная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем, в том числе — при курении, поэтому следует быть предельно аккуратными. Также нельзя использовать неисправные электроприборы и необходимо следить за проводкой.


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