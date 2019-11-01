Пензенцы проверили свои знания в этнографическом диктанте

В Пензенской области 1 ноября написали «Большой этнографический диктант». В этот раз было задействовано рекордное число площадок — 34. Для сравнения, в прошлом году их было всего шесть.

Жители Пензы смогли написать диктант в четырех точках, одной из них стал Дом молодежи. Здесь собрались около 70 человек. Им предстояло ответить на 30 вопросов из федерального блока — общего для всех участников, и 10 — из регионального. Кстати, последний блок появился впервые, ранее был всего один подобный вопрос.

Диктант представлен в формате теста: на каждый вопрос есть несколько вариантов ответа. Например, какой из перечисленных народов в Пензенской области исповедует ислам, какой народ по численности занимает второе место в регионе, какие из перечисленных языков России являются фино-угорскими, в каком городе находится один из крупнейших этнографических музеев мира? На ответы было отведено 45 минут.

«Отрадно, что четвертый год подряд этой теме уделяют внимание. Это возможность человека лучше узнать свою родину, культуру народов, которые населяют страну. В Пензенской области уважительно относятся ко всем, мы гармонично существуем все вместе. А когда узнаешь больше фактов, то проникаешься еще большей любовью и уважением», — сказал директор «Многофункционального молодежного центра» Олег Куроедов.

Также он отметил, что если участник правильно ответит не на все вопросы, то это станет дополнительным стимулом и мотивацией, чтобы узнать еще больше.

Все написавшие большой этнографический диктант смогут узнать правильные ответы через несколько дней. А вот результаты станут известны немного позже. Средний балл каждого региона и точное число участников будут объявлены к 12 декабря.

Те, кто не смог написать «Большой этнографический диктант» 1 ноября, могут присоединиться к акции (6+) онлайн. Задания доступны для прохождения на официальном сайте проекта до 4 ноября включительно.