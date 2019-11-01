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«ЭнергосбыТ Плюс» выбрал лучшие управляйку и ТСЖ

1 ноября в 13:41 134 просмотра
«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Лучшая управляющая компания/ТСЖ».

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Пензенский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Лучшая управляющая компания/ТСЖ».

В акции принимали участие более 40 организаций. Победителями стали ТСЖ «Сапфир» и УК «Пензастрой-сервис».

«Основными критериями по оценке было соблюдение договорных отношений между нашими организациями, в частности по своевременной оплате за энергоресурсы. Второй критерий — техническая подготовка домов к отопительному сезону, третий — наличие приборов учета тепла, внедрение энергоэффективных технологий в работе», — рассказал директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Он отметил, что сотрудничать с такими партнерами — одно удовольствие.

Руководитель ТСЖ «Сапфир» Зарина Рыбалкина подчеркнула, что победа в конкурсе стала для нее приятным сюрпризом. Ее товарищество старательно соблюдает условия договора.

«В работе ТСЖ самое главное — работа с ресурсоснабжающими организациями, бесперебойная оплата. Это самый важный показатель, за которым мы следим», — сказала она.

Победители конкурса в качестве приза получили газонокосилку.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой «ЭнергосбыТ Плюс»

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