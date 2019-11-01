В пензенское водохранилище запустили почти 2 000 кг рыбы

В пензенское водохранилище на реке Суре запустили более 1 600 кг молоди толстолобика и 221 кг молоди сазана. Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов должно помочь компенсировать ущерб, причиненный как самим ресурсам, так и среде их обитания.

Зарыбление водохранилища осуществлено в рамках расчистки русла реки Маис в границах Никольска и русла реки Колышлей в одноименном поселке. Это одно из направлений национального проекта «Экология» федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов».

«Работы проводились в рамках заключенного договора между министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству», — пояснили в пресс-службе регионального минлесхоза.