Иван Белозерцев посетил Кузнецкий район
О вредной привычке раздавать муниципальную собственность
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Отзыв на роман «Ящик Пандоры»
Наши новости
Две больницы Пензенской области получили передвижные флюорографы
Тайный меценат помог приобрести купола для храма в Городище
«ЭнергосбыТ Плюс» выбрал лучшие управляйку и ТСЖ
Мэр Пензы поручил разобраться с маршрутками до Зари и Нефтяника
С площади Ленина в Пензе увозят клены и скамейки
Tele2 поднялась на 2 место по количеству базовых станций LTE в России
Кузнечанин пожаловался на разбитое окно в подъезде
Не ест неделю. Пензенцам подбросили милую кошечку
27 миллионов рублей господдержки. На что пензенские НКО потратят президентский грант?
Пензячка пострадала из-за желания уйти от любимого

В пензенское водохранилище запустили почти 2 000 кг рыбы

1 ноября в 13:58 154 просмотра
«Экология».

" data-title="В пензенское водохранилище запустили почти 2 000 кг рыбы — Пенза-пресс, рунет за день">

Зарыбление пензенского водохранилища проведено в рамках национального проекта «Экология».

В пензенское водохранилище на реке Суре запустили более 1 600 кг молоди толстолобика и 221 кг молоди сазана. Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов должно помочь компенсировать ущерб, причиненный как самим ресурсам, так и среде их обитания.

Зарыбление водохранилища осуществлено в рамках расчистки русла реки Маис в границах Никольска и русла реки Колышлей в одноименном поселке. Это одно из направлений национального проекта «Экология» федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов».

«Работы проводились в рамках заключенного договора между министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству», — пояснили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Фотография: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/3398/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...