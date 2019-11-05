Пензенцы теперь могут звонить из подвалов и с цокольных этажей

Основными преимуществами VoLTE являются сверхчеткая передача голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате и возможность совершать звонки, не прерывая интернет-сессии — например, одновременно разговаривая по телефону и проверяя электронную почту.

Пензенцы теперь могут благодаря технологии Wi-Fi Calling общаться даже в тех местах, где затруднено прохождение сотового сигнала, но есть стабильное Wi-Fi-подключение: на закрытых паркингах, в новых торговых центрах, в кафе и ресторанах, расположенных на цокольных этажах зданий. Звонить через Wi-Fi можно не только на территории Пензенской области, но даже за границей, при этом звонки будут тарифицироваться по ценам домашнего региона.

«Мы продолжаем инвестировать в цифровое развитие Пензенской области, расширяя и укрепляя сеть и запуская инновационные сервисы. В 2019 году мы построили десятки новых базовых станций в регионе, расширили портфель цифровых услуг для бизнеса и запустили более современные технологии для голосовых звонков. Услуга Wi-Fi Calling удобна в первую очередь тем, кто часто бывает за границей или проводит много времени там, где есть проблемы с уровнем сотового сигнала. Скорость соединения и качество связи при использовании VoLTE значительно выше, чем при использовании других сетей, и я уверен, что абоненты высоко оценят эти нововведения», — рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

Технологии Wi-Fi Calling и VoLTE работают на большинстве современных смартфонов. Полный список устройств можно посмотреть здесь. Для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо подключить бесплатную услугу «Интернет-звонки» с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» (6+) или в личном кабинете на сайте компании.