Леонид Левин ответил на вопросы жителей Башмаковского района

Визит депутата начался с приема местных жителей. Вопросы граждан касались оплаты за вывоз мусора. Глава поселения обратился к Леониду Левину с просьбой рассмотрения на федеральном уровне полномочий административных комиссий, в рамках ответственности населения за содержание домашних животных и благоустройство территории. Фермер пришел с просьбой оказать содействие в электрификации своего хозяйства.

«По ряду предложений парламентарий предоставил разъяснения на месте, другие вопросыов были взяты в работу для консультации с соответствующими федеральными и региональными министерствами», — отметили в пресс-службе общественной приемной Леонида Левина.

Также депутат встретился с местным активистами, главами поселений и работниками бюджетной сферы Башмаковского района. Он рассказал о вступивших в силу федеральных законах, инициативах осенней сессии, а также своей работе.

«С 6 августа для сельских депутатов меняется порядок подачи декларации о доходах. Первая декларация подается как раньше, в течение четырех месяцев со дня избрания. Повторная — только в том случае, если в течение года депутат совершил крупные покупки, приобрел недвижимость, землю, машину. При этом сумма стоимости приобретенного должна превышать его доход за три года», — рассказал парламентарий.

Затем Леонид Левин осмотрел несколько объектов и направил благодарственные письма учителям башмаковских школ. Глава администрации района Тамара Павлуткина от имени местных жителей поблагодарила депутата за оперативную поддержку проекта «Благовест», который получил президентский грант — полтора миллиона рублей.