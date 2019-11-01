Тайный меценат помог приобрести купола для храма в Городище

Пять куполов для Покровского храма в Городище доставлены на территорию религиозного сооружения из села Константиновка. Меценат, который оказал денежную помощь в приобретении конструкций, пожелал не называть своего имени.

Благословение на замену обветшавших куполов на новые дал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Однако дата их непосредственной установки пока неизвестна.

«В храме заканчиваются строительные работы по замене ветхой кровли храмового здания», — уточнили в пресс-службе Пензенской епархии.