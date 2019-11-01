Иван Белозерцев посетил Кузнецкий район
О вредной привычке раздавать муниципальную собственность
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Отзыв на роман «Ящик Пандоры»
Наши новости
Две больницы Пензенской области получили передвижные флюорографы
В пензенское водохранилище запустили почти 2 000 кг рыбы
«ЭнергосбыТ Плюс» выбрал лучшие управляйку и ТСЖ
Мэр Пензы поручил разобраться с маршрутками до Зари и Нефтяника
С площади Ленина в Пензе увозят клены и скамейки
Tele2 поднялась на 2 место по количеству базовых станций LTE в России
Кузнечанин пожаловался на разбитое окно в подъезде
Не ест неделю. Пензенцам подбросили милую кошечку
27 миллионов рублей господдержки. На что пензенские НКО потратят президентский грант?
Пензячка пострадала из-за желания уйти от любимого

Тайный меценат помог приобрести купола для храма в Городище

1 ноября в 14:00 154 просмотра
, пожелавший остаться неизвестным, оказал финансовую поддержку храму в Пензенской области.

" data-title="Тайный меценат помог приобрести купола для храма в Городище — Пенза-пресс, рунет за день">

Благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, оказал финансовую поддержку храму в Пензенской области.

Пять куполов для Покровского храма в Городище доставлены на территорию религиозного сооружения из села Константиновка. Меценат, который оказал денежную помощь в приобретении конструкций, пожелал не называть своего имени.

Благословение на замену обветшавших куполов на новые дал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Однако дата их непосредственной установки пока неизвестна.

«В храме заканчиваются строительные работы по замене ветхой кровли храмового здания», — уточнили в пресс-службе Пензенской епархии.

Фотография: скриншот - https://vk.com/club20094001?w=wall-20094001_14274

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...