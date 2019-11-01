МегаФон стал цифровым партнером ЧМ по программированию ICPC

Летом 2020 года в Москве впервые состоится студенческий чемпионат мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). МегаФон станет его цифровым партнером, компания создаст необходимую инфраструкутру для проведения финала турнира и обеспечит участников бесшовным Wi-Fi.

Чемпионат ICPC проводится с 1977-го, ежегодно в региональных отборочных этапах по всему миру принимают участие 50 тысяч студентов более 3000 университетов. В этом году среди 40 команд четвертьфиналистов было две от студенчества Пензы. Одна из них завоевала право участия в полуфинале.

Организатором финала в Москве в 2020 гогду выбран МФТИ. МегаФон обеспечит прямую трансляцию (0+) события в Зарядье. На площадке в Манеже, а также в трех гостиницах, где будут жить команды, будет работать бесшовный Wi-Fi: зарегистрировавшись на одной из площадок, участники получат доступ в интернет на все время проведения чемпионата с 21 по 26 июня 2020-го.

«Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия. Для МегаФона большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно безусловно назвать цифровыми гениями», — отметила директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Валентина Ватрак.

Инфраструктура, созданная МегаФоном в Манеже, будет включать защищенную локальную сеть для участников соревнования, сеть для организаторов, через которую будет осуществляться управление мероприятием, а также Wi-Fi для гостей ICPC. Бесперебойность сигнала будет гарантирована резервным каналом, построенным МегаФоном специально для чемпионата.