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«Термодом» воплотит новые проекты жилья в Пензе

1 ноября в 14:12 104 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о признании инвестиционного проекта по достройке дома на улице 8 Марта масштабным.

«Мы проделали вместе с застройщиком долгий и сложный путь, который сегодня завершается. По планам, дом на улице 8 Марта будет сдан до конца этого года. Работа по другим проблемным домам продолжается в плановом режиме», — цитирует пресс-центр облправительства слова губернатора.

«Было важно, чтобы люди получили свои квартиры, а строители окупили вложенные силы и средства. Благодарю Ивана Александровича [Белозерцева] за поддержку наших стараний», — отметил генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

Согласно документу, «Термодом» принял на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП), что предусматривает со стороны застройщика — обеспечение жилыми помещениями пострадавших участников долевого строительства, со стороны органов власти — предоставление ПКФ «Термодом» в аренду без проведения торгов земельных участков в городе Пензе с размером годовой арендной платы 0,1% от кадастровой стоимости.



В частности, речь идет об участках в районе улиц 9 Января, Шмидта, Рахманинова, Жемчужной и Коммунистической. Эскизные проекты по развитию этих участков уже готовы. Холдинг планирует строить здесь жилые комплексы стандарт-, комфорт- и бизнес-класса. В проектах будут воплощены такие современные архитектурные и дизайнерские решения, как вход с уровня земли, двор без машин, функциональные детские площадки и спортивные зоны, георешетки для максимально возможного озеленения пространства. Кроме того, впервые в строительстве жилья в регионе будет воплощена идея создания эксплуатируемой кровли.

Следите за подробностями на официальном сайте холдинга «Термодом» — termodom-pnz.ru.

Офисы продаж компании расположены в Городе Спутнике (Радужная, 1), в Пензе (Московская, 107, пр-т Строителей, 82), в Заречном (пр-т 30-летия Победы, 47). Телефон — 28−28−20.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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