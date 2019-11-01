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Две больницы Пензенской области получили передвижные флюорографы

1 ноября в 14:42 84 просмотра
«Здравоохранение», созданного по инициативе президента РФ.

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Медицинское оборудование стоимостью 23,2 млн рублей было приобретено на средства областного бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение», созданного по инициативе президента РФ.

Новое оборудование поступило в Пензенскую районную и Нижнеломовскую межрайонную больницы.

«Эти передвижные флюорографы совершенно нового поколения. Комплексы современные, удобные и для пациентов, и для врачей. Очень теплые, есть отдельное место, где можно переодеться. Когда комплекс будет приезжать в населенный пункт, его можно подключать к стационарной электросети», — пояснил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

В пресс-службе областного Минздрава уточнили, что в 2020 году купят еще три передвижных флюорографа для Каменской, Кузнецкой и Сердобской межрайонных больниц.

Регион одним из первых в России стал использовать передвижную форму оказания медпомощи, в том числе — для жителей малочисленных населенных пунктов. Узнать, когда флюорограф приедет именно к ним, сельчане смогут из заранее составленного графика. Теперь для прохождения обследования не придется ехать в районный центр.

Следить за эффективностью использования комплексов поручено руководителям медицинских организаций, которые их получили.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/6170/

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