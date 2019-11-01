Жительница Пензенской области из-за ревности пошла в полицию

Днем 7 октября жительница Неверкинского района позвонила в полицию и сообщила, что ее изнасиловал сожитель. Сотрудники правоохранительных органов предупредили женщину об уголовной ответственности за ложный донос, однако она написала заявление, в котором потребовала наказать мужчину.

В том, что она оговорила сожителя, сельчанка призналась только во время доследственной проверки.

«В настоящее уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.