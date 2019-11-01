Пензенский ботанический сад переходит на зимний режим работы

С 5 ноября учреждение культуры будет открыто для посещений три дня в неделю.

Посетить сад и побывать в оранжерее с экскурсией можно будет с 10 до 16 часов во вторник, среду и четверг.

При этом уточняется, что во вторник и среду будут проводиться индивидуальные и групповые экскурсии, причем на последние нужна предварительная запись. Четверг выделен под экскурсии для сборных групп из всех желающих, которые будут начинаться в 10, 11, 13, 14 и 15 часов.

«В остальные дни недели экскурсии и фотосессии в оранжерее проводятся только по отдельной договоренности», — отмечается в официальной группе учреждения в соцсети.