Белозерцев рассказал, почему строительство дороги под Никольском стало дорогим

В обход города Никольска появилась дорога, на месте которой был лес. Местные жители просили новый транспортный узел несколько лет, и вот — уникальный проект реализован. Об этом рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на своей странице в Instagram.

«Эта история о дороге, которой не было. Не сказочная, конечно, а правдивая.

По городу Никольску проходит трасса. И это большая проблема, прежде всего, связанная с безопасностью. В 2016 году я после обращения ко мне на «прямую линию» жителя этого города принял решение решить проблему, она до этого не меньше 10 лет в стадии обсуждения была. К строительству объекта приступили в 2017 году. Дорога — девять км. Построена, как говорится, с нуля, на этом месте был лес. Поэтому объект дорогой — стоимость составила больше 400 миллионов рублей.

Подписчики всегда спрашивают, на что потрачены такие суммы. Отвечаю. На создание самой трассы, переустройство электросети и телефонизации, вынос существующего газопровода, укрепительные работы, водоотвод, кольцевую развязку, 3650 метров металлического барьерного ограждения, дорожные знаки (их на этом участке — 67 штук, кстати) и так далее», — написал губернатор.

Иван Белозерцев сообщил, что в настоящее время дорога готовится к открытию.

Ранее мы писали, что объект осмотрели представители региональной Госжилстройтехинспекции, серьезных нареканий дорога не вызвала. В ведомстве отметили, что машины будут ездить по ней, минуя Никольск, это обеспечит снижение транспортной нагрузки города и в целом положительно отразится на развитии транспортной инфраструктуры района.