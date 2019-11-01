До конца года в Подмосковье откроют семь новых дорог

Как сообщает телеканал «360», до конца декабря в эксплуатацию сдадут еще семь объектов.

В частности, движение запустят на путепроводе в Балашихе и на развязке в Красногорске. Затем до 15 ноября откроют мост в Щелкове и западный обход Сергиева Посада. В декабре — пешеходный переход около жилого комплекса «Весенний» и дорога на улице 43-й Армии в Подольске. Кроме того, после реконструкции запустят движение на Зенинском шоссе в Люберцах.

«Сейчас, спасибо Москве, идет большая работа по реконструкции развязки на МКАДе — это тоже облегчит выезд из Красногорска и прилегающих территорий. До конца года наша задача сдать семь объектов. В ближайшее время мы заканчиваем строительство моста в Щелкове, о нем тоже говорили. Жители долгие годы требовали, просили, умоляли построить мост, который позволит выехать из Щелкова», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «360».

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