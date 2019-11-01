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До конца года в Подмосковье откроют семь новых дорог

1 ноября в 15:34 94 просмотра
, а значит, растет число машин. Чтобы разгрузить дороги, строятся новые транспортные связи.

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Население Московской области с каждым годом увеличивается, а значит, растет число машин. Чтобы разгрузить дороги, строятся новые транспортные связи.

Как сообщает телеканал «360», до конца декабря в эксплуатацию сдадут еще семь объектов.

В частности, движение запустят на путепроводе в Балашихе и на развязке в Красногорске. Затем до 15 ноября откроют мост в Щелкове и западный обход Сергиева Посада. В декабре — пешеходный переход около жилого комплекса «Весенний» и дорога на улице 43-й Армии в Подольске. Кроме того, после реконструкции запустят движение на Зенинском шоссе в Люберцах.

«Сейчас, спасибо Москве, идет большая работа по реконструкции развязки на МКАДе — это тоже облегчит выезд из Красногорска и прилегающих территорий. До конца года наша задача сдать семь объектов. В ближайшее время мы заканчиваем строительство моста в Щелкове, о нем тоже говорили. Жители долгие годы требовали, просили, умоляли построить мост, который позволит выехать из Щелкова», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «360».

Подробнее читайте в материале на сайте телеканала.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8C-1819147/

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