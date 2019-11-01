В Пензе предпринимателей «подковали» в правовых аспектах экспорта

В пензенской торгово-промышленной палате для представителей малого и среднего бизнеса состоялся бесплатный семинар «Правовые аспекты экспорта». О юридическом сопровождении внешнеторговой деятельности рассказала сертифицированный тренер «Школы экспорта» РЭЦ Татьяна Глухова.

«Мы рассмотрели основные международно-правовые акты, которые регламентируют внешнеэкономическую деятельность: Венская конвенция, правила Инкотермс — это основные торговые термины, которые используются во внешнеэкономических контрактах. Разобрали основные способы приглашения контрагента к сделке, какие сведения должен содержать в себе международно-правовой контракт, чтобы избежать в дальнейшем рисков. Большой блок сегодня был посвящен интеллектуальной собственности. То есть, каким образом защищаются права на нее за рубежом, зачем это нужно делать, что будет, если экспортер не зарегистрирует свои права на интеллектуальную собственность в той стране, куда он планирует поставлять продукцию», — пояснила Татьяна Глухова.

Спикер уточнила, что Российский экспортный центр оказывает меры поддержки предпринимателям в области защиты интеллектуальной собственности. Это могут быть компенсации на оплату госпошлины, а также на услуги по регистрации самих объектов.

Кроме того, участники семинара узнали, что такое товарный знак, изобретение, полезная модель, промышленный образец, в чем их отличия. Им рассказали о способах регистрации через национальные и региональные патентные ведомства, какие при этом бывают сложности.

«На самом деле, процедура международной регистрации — достаточно дорогостоящая, но, в то же время, это необходимый элемент, чтобы защитить свои права при экспорте продукции», — отметила Татьяна Глухова.

В завершение дня бизнесмены прошли тестирование и получили сертификаты о прохождении курса.

«Сегодняшний день оказался довольно насыщенным. Тема, прямо скажу, — сложная. Но на семинаре все очень подробно рассказали. Например, я узнал, как можно урегулировать возникшие споры при внешнеторговых сделках, не доводя до судебного разбирательства», — поделился слушатель курса «Правовые аспекты экспорта» Евгений Семенкин.

Семинар проводит Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области при поддержке регионального министерства экономики в рамках образовательной программы «Школа экспорта» Российского экспортного центра.

Следующий семинар (18+) для бизнесменов пройдет 6 ноября, его тема — «Налоги в экспортной деятельности». Чтобы пройти обучение, нужна предварительная регистрация. Подробная информация есть на сайте exportedu.ru, также интересующие вопросы можно задать по телефонам Фонда поддержки предпринимательства 99−09−51 (Сидорова Вероника Сергеевна) или 56−01−40, 8−937−417−20−41 (Сидин Илья Сергеевич).

