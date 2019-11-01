Иван Белозерцев посетил Кузнецкий район
О вредной привычке раздавать муниципальную собственность
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Отзыв на роман «Ящик Пандоры»
Наши новости
До конца года в Подмосковье откроют семь новых дорог
В России заработало приложение по оформлению ДТП
Цены на аренду жилья в российских городах-миллионниках резко выросли
Названа причина тяги к сладкому и спиртному
Россияне рассказали, в какой город больше всего хотели бы переехать
Названы сферы подработки, наиболее популярные у россиян
Российским чиновникам намерены запретить покупать дорогие смартфоны
Россияне считают День народного единства важным праздником
В российских магазинах могут продавать поддельную икру
В России подорожают зарубежные духи

10 тысяч подмосковных дольщиков получат в новом году ключи от квартир

1 ноября в 16:00 86 просмотров
, однако проблему решают. Уже десятки тысяч людей получили ключи от своих квартир, к новоселью готовятся и новые жители.

" data-title="10 тысяч подмосковных дольщиков получат в новом году ключи от квартир — Пенза-пресс, рунет за день">

В Московской области накопилось большое число обманутых дольщиков, однако проблему решают. Уже десятки тысяч людей получили ключи от своих квартир, к новоселью готовятся и новые жители.

Как пишет телеканал «360», за пять лет в Подмосковье образовалось 60 тысяч дольщиков.

«У нас выделен целый блок в Министерстве строительного комплекса, который занимается персонально каждым объектом. И я как раз докладывал Владимиру Владимировичу [Путину] о том, что в этом году мы поставим своего рода рекорд — 19 тысяч ключей должны выдать. В следующем план у нас — 10 тысяч. Тоже большой объем, который сегодня достраивается», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «360».

Подробнее об этом читайте в материале на сайте телеканала.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...