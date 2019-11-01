10 тысяч подмосковных дольщиков получат в новом году ключи от квартир

Как пишет телеканал «360», за пять лет в Подмосковье образовалось 60 тысяч дольщиков.
«У нас выделен целый блок в Министерстве строительного комплекса, который занимается персонально каждым объектом. И я как раз докладывал Владимиру Владимировичу [Путину] о том, что в этом году мы поставим своего рода рекорд — 19 тысяч ключей должны выдать. В следующем план у нас — 10 тысяч. Тоже большой объем, который сегодня достраивается», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «360».
Подробнее об этом читайте в материале на сайте телеканала.