На проспекте Строителей в Пензе жестко столкнулись ВАЗ и Hyundai

В пятницу, 1 ноября, в Пензе на проспекте Строителей случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие, фотографии появились в социальной сети .

По данным пользователей, напротив дома № 33 при движении в сторону остановки общественного транспорта «Аптека» дорогу не поделили автомобиль ВАЗ-21099 и Hyundai. Иномарка протаранила отечественный автомобиль, получив сильные повреждения передней части: капот смяло и приподняло, не уцелела и радиаторная решетка.

«Девяносто девятая» получила удар в заднюю часть и вылетела на переезд. Задний бампер автомобиля вмяло в багажник. Проезжая часть усеяна осколками фар и обломками пластмассовых частей кузова.

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» сообщили, что официальной информации о случившемся пока нет.