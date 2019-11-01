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На проспекте Строителей в Пензе жестко столкнулись ВАЗ и Hyundai

1 ноября в 16:02 56 просмотров
, 1 ноября, в Пензе на проспекте Строителей случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие, фотографии появились в социальной сети.

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В пятницу, 1 ноября, в Пензе на проспекте Строителей случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие, фотографии появились в социальной сети.

По данным пользователей, напротив дома № 33 при движении в сторону остановки общественного транспорта «Аптека» дорогу не поделили автомобиль ВАЗ-21099 и Hyundai. Иномарка протаранила отечественный автомобиль, получив сильные повреждения передней части: капот смяло и приподняло, не уцелела и радиаторная решетка.

«Девяносто девятая» получила удар в заднюю часть и вылетела на переезд. Задний бампер автомобиля вмяло в багажник. Проезжая часть усеяна осколками фар и обломками пластмассовых частей кузова.

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» сообщили, что официальной информации о случившемся пока нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/wall-156022223_127619

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