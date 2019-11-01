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«ТНС энерго Пенза» предлагает встретить Новый год без долгов

1 ноября в 17:05 118 просмотров
 «ТНС энерго Пенза» запускает традиционную предновогоднюю акцию «В Новый год — без долгов и хлопот!» (18+).

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1 ноября гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» запускает традиционную предновогоднюю акцию «В Новый год — без долгов и хлопот!» (18+).

Для участия в акции, которая продлится до 31 декабря, клиентам необходимо погасить основной долг за ресурс, сложившийся к 1 декабря, и оплатить текущее потребление по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым до 25 декабря. Таким образом, задолженность на 1 января 2020 года должна отсутствовать или быть кредиторской.

По итогам акции будут определены две категории победителей: 50 участникам, совершившим оплату через официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза», личный кабинет или мобильное приложение «ТНС энерго», на лицевые счета зачислят по тысяче рублей. 100 победителям, оплатившим электроэнергию другими способами, зачислят по 500 рублей.

Кроме того, всем участникам, не вошедшим в состав победителей, пени полностью аннулируют.

Отметим, что в акции не смогут принять участие владельцы лицевых счетов, в отношении которых ведется взыскание пени за просроченные платежи в судебном порядке либо уже вступило решение суда о взыскании задолженности.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте ООО «ТНС энерго Пенза».

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО "ТНС энерго Пенза"

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