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Пензячка через суд добилась знака «Почетный донор России»

1 ноября в 16:26 176 просмотров

Пензенский областной клинический центр крови отказал женщине во включении в Именной список доноров. Она обратилась в суд.

По данным материалов дела, пензячка сдает кровь с 1991 года. В июле она написала заявление о присвоении ей звания «Почетный донор России», но ей отказали. Причина — справки ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» о том, что она безвозмездно 19 раз сдала кровь, нет в перечне документов, подтверждающих данные факты.

Установлено, что женщина работает в организации уже 20 лет. В журнале регистрации справок сдачи крови, который предоставили с места работы, значилась информация что с 1991 по 2004 годы она сделала это 20 раз, не получив вознаграждение. Помимо этого, с 2006 по 2019 гг., согласно донорской карточке учета, — еще 21 раз, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

В результате суд пришел к выводу, что жительница Пензы имеет право на включение в Именной список доноров, которых награждают знаком «Почетный донор России». Решение не вступило в законную силу.


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