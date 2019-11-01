В Мокшане открыли спортивную площадку для сдачи норм ГТО

В пятницу, 1 ноября, в рабочем поселке Мокшан открылась спортивная площадка, строительство которой проходило в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России.﻿

Спортивная зона, расположенная на территории школы № 2 имени А. Г. Малышкина , позволит местным жителям подготовиться к сдаче нормативов ГТО. На брусьях, турниках, гимнастических скамейках и эллиптических тренажерах можно не только тренироваться, но и проводить соревнования.

В торжественном открытии объекта принял участие председатель правительства Пензенской области Юрий Денисов. Он вручил золотые знаки отличия жителям Мокшана, которые выполнили нормы ГТО.

«Я надеюсь, что эта площадка будет востребована среди людей различных возрастов. Среди тех людей, которые стремятся вести активный образ жизни и заниматься своим здоровьем. В этом году еще в десяти районах нашей области открываются такие же спортивные площадки. Их установка находится на личном контроле губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева, который сам занимается различными видами спорта и собственным примером показывает, как вести активный образ жизни», — подчеркнул Юрий Денисов.

После официальной части начался семейный праздник: в состязаниях участвовали школьники и их родители.

В министерстве физической культуры и спорта региона уточнили, что всего в 2019 году спортивно-технологическое оборудование общей стоимостью 35 млн 468 тыс. рублей установили в Заречном и Кузнецке, а также в Башмаковском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Иссинском, Колышлейском, Мокшанском, Пензенском и Шемышейском районах.