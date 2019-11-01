Иван Белозерцев посетил Кузнецкий район
О вредной привычке раздавать муниципальную собственность
Как получить компенсацию за оплату взноса на капремонт? Инфографика
Пензенцы написали «Этнографический диктант»
Наши новости
Центробанк повысил курсы доллара и евро
Курс доллара снизился до 63,83 руб
Центробанк снизил курсы доллара и евро
Центробанк опубликовал курсы доллара и евро на 26 октября
Курсы доллара и евро продолжают расти
Центробанк повысил курсы доллара и евро
Центробанк понизил курсы доллара и евро
Центробанк опубликовал официальные курсы доллара и евро
Курс доллара превысил отметку в 71 руб
Курсы доллара и евро выросли

Центробанк повысил курсы доллара и евро

1 ноября в 16:59 118 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 2 ноября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,7748 руб. до 64,0316 руб., курс евро — с 71,1918 руб. до 71,4785 руб.

Золото будет стоить 3 108,27 рублей за грамм, серебро — 37,17, платина — 1 918,67, палладий — 3 689,12.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...