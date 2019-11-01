Центробанк повысил курсы доллара и евро

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 2 ноября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,7748 руб. до 64,0316 руб., курс евро — с 71,1918 руб. до 71,4785 руб.

Золото будет стоить 3 108,27 рублей за грамм, серебро — 37,17, платина — 1 918,67, палладий — 3 689,12.